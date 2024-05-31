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Головна Війна з Росією Блінкен: особливістю саміту НАТО у Вашингтоні стане дуже потужний пакет допомоги Україні

Блінкен: особливістю саміту НАТО у Вашингтоні стане дуже потужний пакет допомоги Україні

31 травня, 2024 п'ятниця
11:49
Війна з Росією Ентоні Блінкен

На Вашингтонському саміті НАТО буде представлений новий "дуже потужний пакет допомоги Україні"

Зміст

Про це поінформував держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми приймемо, думаю, важливі рішення або принаймні наблизимося до прийняття важливих рішень напередодні саміту (у Вашингтоні, - ред.), щоб завершити не лише порядок денний, але й по змісту саміту. Тому я вдячний за цю можливість бути з усіма моїми колегами з країн НАТО. Ви також побачите дуже потужний пакет для України. І це також буде особливістю саміту", - сказав Блінкен перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі.

Він наголосив, що 9 липня НАТО святкуватиме 75-річчя найуспішнішого Альянсу в історії. 

"Але ще більш важливим є те, що ми робимо для підготовки Альянсу, зміцнення Альянсу на наступні 75 років. І я думаю, що після саміту ви побачите дуже, дуже потужний порядок денний і зобов’язання його реалізувати. Знову ж таки, Альянс нині є сильнішим, більшим, має кращі ресурси та відповідає меті, щоб впоратися з викликами сьогодення", - підкреслив держсекретар США.

Блінкен також подякував Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за лідерство у складні для Альянсу роки.

  • Раніше видання Financial Times написало, що президент України Володимир Зеленський і очільник США Джо Байден напередодні Саміту миру підпишуть двосторонню угоду про безпеку.
Теги:
Україна
НАТО
США
Ентоні Блінкен
підтримка України
допомога США Україні
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