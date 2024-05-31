Блінкен: особливістю саміту НАТО у Вашингтоні стане дуже потужний пакет допомоги Україні

Про це поінформував держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми приймемо, думаю, важливі рішення або принаймні наблизимося до прийняття важливих рішень напередодні саміту (у Вашингтоні, - ред.), щоб завершити не лише порядок денний, але й по змісту саміту. Тому я вдячний за цю можливість бути з усіма моїми колегами з країн НАТО. Ви також побачите дуже потужний пакет для України. І це також буде особливістю саміту", - сказав Блінкен перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі.

Він наголосив, що 9 липня НАТО святкуватиме 75-річчя найуспішнішого Альянсу в історії.

"Але ще більш важливим є те, що ми робимо для підготовки Альянсу, зміцнення Альянсу на наступні 75 років. І я думаю, що після саміту ви побачите дуже, дуже потужний порядок денний і зобов’язання його реалізувати. Знову ж таки, Альянс нині є сильнішим, більшим, має кращі ресурси та відповідає меті, щоб впоратися з викликами сьогодення", - підкреслив держсекретар США.

Блінкен також подякував Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за лідерство у складні для Альянсу роки.