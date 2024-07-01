Блінкен сказав, як США розуміють успіх України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Для мене, для нас, я думаю, успіх – дуже очевидний: це Україна, яка є сильною, успішною країною, дедалі більше інтегрованою із Заходом, і країною, яка може стояти на власних ногах у військовій, економічній, демократичній площині", - заявив Блінкен.

Він зауважив, що Штати запроваджують політику, яка гарантуватиме, що все розвиватиметься саме в цьому напрямі.

Зокрема, за його словами, у військовій площині Україні зараз доводиться надалі відбивати агресію, тому США очолюють коаліцію з понад 50 країн, які докладають спільних зусиль для військової підтримки України. Крім того, союзники й партнери розвивають здатність ЗСУ стримувати ворога в подальшій перспективі, зокрема, шляхом підписання довгострокових угод у сфері безпеки, наголосив представник Держдепу США.

"Це довгострокові зобов’язання допомогти Україні розвинути потужну систему стримування, а також її обороноздатність. Це також дає сигнал Путіну, що він не зможе переважити Україну, не зможе переважити всіх партнерів України", - зазначив Блінкен, додавши, що одночасно надається допомога для розвитку українського ОПК.

У економічній площині США також сприяють підтримці української економіки та розвитку виробництва: "Ми намагаємося залучити інвестиції у приватний сектор України, аби бути певними, що її економіка може зростати й процвітати. І ми вже побачили, що Україна експортує через Чорне море стільки ж, скільки до лютого 2022 року".

Голова американської дипломатії наголосив, що для захисту військового та економічного потенціалу Україні необхідна потужна система протиповітряної оборони.

"Ми прагнемо цього, і я думаю, ви побачите більше новин про це ближчими тижнями, коли ми проводитимемо саміт НАТО – фактично наступного тижня", - зазначив Блінкен.

Зрештою, у демократичній площині найкращою гарантією для того, що Україна продовжуватиме імплементацію необхідних реформ для зміцнення та поглиблення демократії, є процес щодо приєднання України до Європейського Союзу, підкреслив Ентоні Блінкен.

За словами Держсекретаря США, у підсумку має стати успішна Україна, яка стоятиме міцно у всіх трьох сферах, і це буде найсильнішою відповіддю Путіну.