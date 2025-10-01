Близько 20 тис. північнокорейців виготовляють військову продукцію у РФ, – начальник Генштабу Гнатов
Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов розкрив роль Північної Кореї у підтримці російської армії та розповів про ситуацію на фронті
Про це генерал-майор Андрій Гнатов, розповів в інтерв'ю Укрінформу.
Він підкреслив, що попри інформацію про прибуття до Росії приблизно 20 тис. північнокорейців, наразі йдеться лише про їхнє використання у сфері виробництва озброєнь, а не безпосередньо в боях.
"На передньому краї ми їх не спостерігаємо, залучення безпосередньо в бойові дії ми поки теж не бачимо. Але контингенти є. Також залучаються північнокорейські працівники для виготовлення товарів військового призначення, зокрема дронів "Герань", які виготовляються в Татарстані, в Єлабузі. Там за даними, які потребують уточнення, але проходила інформація, що близько 20 тис. північнокорейських працівників залучені. Тобто це теж участь у конфлікті", - розповів Гнатов.
Він додав, що певний контингент також утримується у Курській області, де з північнокорейцями проводяться заходи підготовки.
"Позиціонують вони, що нібито інженерні підрозділи, які зайшли для проведення заходів з розмінування території", - зазначив начальник Генштабу ЗСУ.
- У липні розвідка Південної Кореї прогнозувала, що КНДР може розгорнути додаткові військові підрозділи на боці Росії на тлі глибшої військово-технічної співпраці між Пхеньяном і Москвою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе