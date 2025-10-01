Близько 20 тис. північнокорейців виготовляють військову продукцію у РФ, – начальник Генштабу Гнатов

Про це генерал-майор Андрій Гнатов, розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Він підкреслив, що попри інформацію про прибуття до Росії приблизно 20 тис. північнокорейців, наразі йдеться лише про їхнє використання у сфері виробництва озброєнь, а не безпосередньо в боях.

"На передньому краї ми їх не спостерігаємо, залучення безпосередньо в бойові дії ми поки теж не бачимо. Але контингенти є. Також залучаються північнокорейські працівники для виготовлення товарів військового призначення, зокрема дронів "Герань", які виготовляються в Татарстані, в Єлабузі. Там за даними, які потребують уточнення, але проходила інформація, що близько 20 тис. північнокорейських працівників залучені. Тобто це теж участь у конфлікті", - розповів Гнатов.

Він додав, що певний контингент також утримується у Курській області, де з північнокорейцями проводяться заходи підготовки.

"Позиціонують вони, що нібито інженерні підрозділи, які зайшли для проведення заходів з розмінування території", - зазначив начальник Генштабу ЗСУ.