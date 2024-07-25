Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"РПЦ дійсно втратила ознаки церкви. Оскільки вона ґрунтується не на християнських підвалинах, а на ідеології "русского міра", які активно пропагуються путінським режимом та підтримуються й просуваються патріархом цієї церкви, патріархом Кирилом", - наголосила Филипович.

За словами релігієзнавиці, експерти вже визначили, що назвати церквою РПЦ, яка є підпорядкованою РФ організацією, дуже важко.

"До речі, проти російської церкви як церковної структури виступили не лише українці. Знаємо підписантів, теологів, православних богословів з усього світу, які написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра". Оскільки вона абсолютно не відповідає християнським засновкам", - зауважила Филипович.

10 липня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники використовують церкву задля пропаганди: задіюють на спортивних заходах та в освіті.

15 липня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни створили церковну школу та закликають батьків віддавати туди дітей 1-5 класів.

Росіяни відправили на тимчасово окуповані території нову партію священників, щоб ті опікувалися шпиталями й надавали "підтримку" пораненим військовим РФ.

















