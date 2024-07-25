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Головна Війна з Росією Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович
Ексклюзив

Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович

Оксана Ліховід
25 липня, 2024 четвер
19:57
Війна з Росією Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін

Релігієзнавиця, докторка філософських наук, професорка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Людмила Филипович зазначила, що РПЦ ґрунтується не на християнських положеннях, а на ідеології "русского міра"

Зміст

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"РПЦ дійсно втратила ознаки церкви. Оскільки вона ґрунтується не на християнських підвалинах, а на ідеології "русского міра", які активно пропагуються путінським режимом та підтримуються й просуваються патріархом цієї церкви, патріархом Кирилом", - наголосила Филипович.

За словами релігієзнавиці, експерти вже визначили, що назвати церквою РПЦ, яка є підпорядкованою РФ організацією, дуже важко.

"До речі, проти російської церкви як церковної структури виступили не лише українці. Знаємо підписантів, теологів, православних богословів з усього світу, які написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра". Оскільки вона абсолютно не відповідає християнським засновкам", - зауважила Филипович.

  • 10 липня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники використовують церкву задля пропаганди: задіюють на спортивних заходах та в освіті.
  • 15 липня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни створили церковну школу та закликають батьків віддавати туди дітей 1-5 класів.
  • Росіяни відправили на тимчасово окуповані території нову партію священників, щоб ті опікувалися шпиталями й надавали "підтримку" пораненим військовим РФ.









 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Росія
РПЦ
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