Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович
Релігієзнавиця, докторка філософських наук, професорка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Людмила Филипович зазначила, що РПЦ ґрунтується не на християнських положеннях, а на ідеології "русского міра"
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"РПЦ дійсно втратила ознаки церкви. Оскільки вона ґрунтується не на християнських підвалинах, а на ідеології "русского міра", які активно пропагуються путінським режимом та підтримуються й просуваються патріархом цієї церкви, патріархом Кирилом", - наголосила Филипович.
За словами релігієзнавиці, експерти вже визначили, що назвати церквою РПЦ, яка є підпорядкованою РФ організацією, дуже важко.
"До речі, проти російської церкви як церковної структури виступили не лише українці. Знаємо підписантів, теологів, православних богословів з усього світу, які написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра". Оскільки вона абсолютно не відповідає християнським засновкам", - зауважила Филипович.
- 10 липня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники використовують церкву задля пропаганди: задіюють на спортивних заходах та в освіті.
- 15 липня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни створили церковну школу та закликають батьків віддавати туди дітей 1-5 класів.
- Росіяни відправили на тимчасово окуповані території нову партію священників, щоб ті опікувалися шпиталями й надавали "підтримку" пораненим військовим РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 44.52Продаж 45.29
- Актуальне
- Важливе