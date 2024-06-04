Бої точаться в міській забудові: речник ОТУВ "Харків" про ситуацію у Вовчанську

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація по всьому анклаву, який вдалося захопити ворогу, залишається напруженою. У Вовчанську тривають бойові зіткнення. Бої точаться в міській забудові, тобто в тому, що від неї залишилося. Ситуація може змінюватися залежно від того, які ресурси застосовує ворог і Сили оборони. За останню добу відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав у бік наших позицій 17 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 28 ударів дронами-камікадзе. Росіяни здійснили 238 обстрілів", - зауважив Повх.

За словами речника ОТУВ "Харків", росіяни використовують тактику малих груп під прикриттям роботи артилерії.

"Противник застосовує техніку обмежено, оскільки якісна робота наших артилеристів завдає йому великих втрат. В середньому росіяни втрачають кілька танків і бойових броньованих машин та десятки автомобілів щодоби", - наголосив Повх.