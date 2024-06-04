Бої точаться в міській забудові: речник ОТУВ "Харків" про ситуацію у Вовчанську
Речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх повідомив, що у Вовчанську тривають бойові зіткнення
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація по всьому анклаву, який вдалося захопити ворогу, залишається напруженою. У Вовчанську тривають бойові зіткнення. Бої точаться в міській забудові, тобто в тому, що від неї залишилося. Ситуація може змінюватися залежно від того, які ресурси застосовує ворог і Сили оборони. За останню добу відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав у бік наших позицій 17 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 28 ударів дронами-камікадзе. Росіяни здійснили 238 обстрілів", - зауважив Повх.
За словами речника ОТУВ "Харків", росіяни використовують тактику малих груп під прикриттям роботи артилерії.
"Противник застосовує техніку обмежено, оскільки якісна робота наших артилеристів завдає йому великих втрат. В середньому росіяни втрачають кілька танків і бойових броньованих машин та десятки автомобілів щодоби", - наголосив Повх.
- У Росії примусово відправляють на війну в Україну чоловіків, які відмовилися воювати, замість того, щоб судити їх за відмову брати участь у бойових діях.
- Атаки російських військ в районі Вовчанська, що на Харківщині, розбиваються об героїчний опір воїнів 71-ї єгерської бригади.
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