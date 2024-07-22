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Болгарія має боєприпаси, які може надати Україні за умови компенсацій від союзників, - болгарське Міноборони

22 липня, 2024 понедiлок
23:08
Війна з Росією Болгарія

Виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов заявив, що під час аналізу озброєння болгарської армії, боєприпаси, які є надлишковими чи непотрібними, запропонують Україні за умови компенсації від союзників

Зміст

Про це повідомляє БНР.

"Ми зробили дуже сильний аналіз і розрахунок. Виявилося, що є щось зайве і непотрібне болгарській армії. З цього майна - частина боєприпасів певних типів - може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, аналогічною попередньому пакету", - заявив в.о. міністра.

Запрянов зазначив, що за попередній пакет країна вже отримала компенсацію у 30 млн євро. 

Він також сказав, що "уряд ось-ось ухвалить рішення, потім координуватиме свої дії з союзниками та Україною, забезпечуватиме логістику".

  • 9 квітня тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов наголосив на необхідності прискорення надання Україні двох пакетів військової допомоги.
Теги:
Світ
Україна
зброя
Болгарія
допомога Україні
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