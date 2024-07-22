Болгарія має боєприпаси, які може надати Україні за умови компенсацій від союзників, - болгарське Міноборони

Про це повідомляє БНР.

"Ми зробили дуже сильний аналіз і розрахунок. Виявилося, що є щось зайве і непотрібне болгарській армії. З цього майна - частина боєприпасів певних типів - може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, аналогічною попередньому пакету", - заявив в.о. міністра.

Запрянов зазначив, що за попередній пакет країна вже отримала компенсацію у 30 млн євро.

Він також сказав, що "уряд ось-ось ухвалить рішення, потім координуватиме свої дії з союзниками та Україною, забезпечуватиме логістику".