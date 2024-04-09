Новий міністр оборони Болгарії пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні

Про це повідомляє Novinite.

"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні", - заявив він. - Будуть розглянуті подальші можливості надання прямої військової допомоги".

Оскільки новопризначений уряд є тимчасовим, він, за словами Запрянова, не може дозволити собі тривалого періоду бездіяльності й перш за все повинен прискорити темпи роботи.

Окрім цього, новий очільник оборонного відомства Болгарії наголосив на важливості завершення стратегічної ревізії у сфері оборони та окреслив плани щодо вирішення існуючих проблем у збройних силах і посилення обороноздатності країни.

Після цього, він підтвердив відданість Болгарії євроатлантичному членству, позиціонуючи країну на євроатлантичній карті.