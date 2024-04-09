Новий міністр оборони Болгарії пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні
Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов наголосив на необхідності прискорення надання Україні двох пакетів військової допомоги
Про це повідомляє Novinite.
"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні", - заявив він. - Будуть розглянуті подальші можливості надання прямої військової допомоги".
Оскільки новопризначений уряд є тимчасовим, він, за словами Запрянова, не може дозволити собі тривалого періоду бездіяльності й перш за все повинен прискорити темпи роботи.
Окрім цього, новий очільник оборонного відомства Болгарії наголосив на важливості завершення стратегічної ревізії у сфері оборони та окреслив плани щодо вирішення існуючих проблем у збройних силах і посилення обороноздатності країни.
Після цього, він підтвердив відданість Болгарії євроатлантичному членству, позиціонуючи країну на євроатлантичній карті.
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У вівторок, 9 квітня, президент Болгарії Румен Радев призначив тимчасовий уряд й оголосив про проведення дострокових парламентських виборів у червні.
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