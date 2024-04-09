Президент Болгарії Радев призначив тимчасовий уряд та оголосив про дострокові парламентські вибори

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що вже шостий з 2021 року тимчасовий уряд Болгарії очолив колишній спікер парламенту і голова національного аудиторського офісу. Дімитар Главчев.

Як пише видання, його завданням буде організація дострокових парламентських виборів, які відбудуться 9 червня, одночасно з виборами до Європарламенту.

Раніше дві найбільші партії Болгарії не змогли відновити коаліційну угоду, яка утримувала уряд при владі протягом дев'яти місяців.