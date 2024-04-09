Президент Болгарії Радев призначив тимчасовий уряд та оголосив про дострокові парламентські вибори
У вівторок, 9 квітня, президент Болгарії Румен Радев призначив тимчасовий уряд й оголосив про проведення дострокових парламентських виборів у червні
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що вже шостий з 2021 року тимчасовий уряд Болгарії очолив колишній спікер парламенту і голова національного аудиторського офісу. Дімитар Главчев.
Як пише видання, його завданням буде організація дострокових парламентських виборів, які відбудуться 9 червня, одночасно з виборами до Європарламенту.
Раніше дві найбільші партії Болгарії не змогли відновити коаліційну угоду, яка утримувала уряд при владі протягом дев'яти місяців.
- Нагадаємо, 5 березня прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав у відставку. Він ухвалив таке рішення на тлі суперечок між ГЕРБ та ПЗ-ДБ щодо вибору нових членів регуляторних органів і кандидатури міністра закордонних справ.
- Наступного дня парламент Болгарії одноголосно прийняв відставку прем’єра Денкова та його уряду.
- 29 березня президент Румен Радев обрав голову Рахункової палати Дімітара Главчева кандидатом на посаду виконувача обов'язків прем'єр-міністра країни.
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