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Боротьба з окупантами має стати війною більшості, інакше Україна перестане існувати, – сержант ЗСУ Бірчак

Юлія Юліна
22 серпня, 2024 четвер
22:30
Війна з Росією ЗСУ

Про жодне перемир'я з РФ не може бути й мови, оскільки сусідня країна ніколи не змириться з незалежністю України

Зміст

Про це в інтерв'ю Еспресо сказав історик, архівіст, сержант ЗСУ Володимир Бірчак.

"Якщо ми проаналізуємо історію XX століття, українського XX століття, боротьби українців і України за свою незалежність, ми побачимо, що війна, яка почалася у 2014 році, яку ми зараз називаємо сучасною російсько-українською війною, вона очевидно почалась набагато раніше, ще у XX столітті. І вже такий повномасштабний етап чи повномасштабний цикл, він був невідворотній", - констатував він.

За його словами, Росії не можна вірити за жодних умов, адже погрожувати Україні вона почала одразу після розпаду СРСР.

"Був колись такий президент у Російської Федерації, якого звали Борис Єльцин, і ним світ захоплювався, бо він демократ і таке інше. Але якщо ми піднімемо пресу того часу, то великий демократ Єльцин на початку 1992 року вже відкрито почав погрожувати державі Україна, що якщо вона не позбудеться ядерного статусу, то він зробить превентивний ядерний удар по Україні. І це 1992 рік. Тобто великий демократ Єльцин погрожує сусідній, уже незалежній державі, що він вдарить ядерною зброєю, якщо та не виконає його забаганок. І це взагалі вся така історія Росії і її відносин з Україною", - пригадав Бірчак.

"Тобто от оцей "fail state", який існує на північно-східному кордоні з нами - ніколи не змириться з нашою незалежністю, там ніколи не змиряться з нашою самостійністю", - додав він.

Військовослужбовець підкреслив, що зараз є люди два варіанти розвитку подій: або Україна виграє війну, або перестане існувати.

Бірчак зазначив, що історія дуже чітко показує, що буде з українцями в разі поразки. За його словами, більшість особового складу війська будуть фізично ліквідовані на полі бою або їх пізніше вистежать і "приберуть" російські спецслужби.

"Велика частина українців, котрі боролися за незалежність іншими способами без зброї, я маю на увазі українців у тилу, які допомагають, які волонтерять, які донатять, яким болить Україна, будуть засуджені, заслані в Сибір", – прогнозує військовослужбовець.

На його думку, в Україні залишаться лише колаборанти, які наразі чекають на перемогу РФ.

"Тобто я не хочу сказати, що в нас перспектива сумна, тому що ми є зараз незалежною країною, яка має доволі сильну і професійну армію, якій допомагає Захід, і ми маємо шанс виграти в цій війні. Тільки для того, щоб ми перемогли в цій війні, ця війна має стати народною, це не має бути війна одиниць, це має бути війна більшості", – підкреслив Бірчак.

Він додав, що про війну ніколи не варто забувати.

"У цивільному житті, власне, коли вона буде народною, коли весь народ буде боротися, тоді ми зможемо перемогти", - резюмував військовий.

  • Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Еспресо сказав, що наступ на території РФ повертає віру в перемогу України у війні.
Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
окупанти
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