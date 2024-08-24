Боррель звернувся до нового глави МЗС Ірану із закликом припинити підтримку Росії у війні проти України
У п'ятницю, 23 серпня, високий представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель поговорив телефоном з новопризначеним міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, закликавши його припинити співпрацю з РФ
Про це він написав у Х.
"Поговорив з новим міністром закордонних справ Ірану Арагчі про перспективи поновлення взаємодії з усіх напрямків, що становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо необхідності деескалації, припинення військової співпраці з Росією проти України та нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив Боррель.
Високий представник ЄС наголосив, що критичний діалог необхідний для розрядки регіональної напруженості.
- Російські загарбники вивозять зерно з тимчасово окупованих територій України до Ірану через новий логістичних маршрут.
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