Боррель звернувся до нового глави МЗС Ірану із закликом припинити підтримку Росії у війні проти України

Про це він написав у Х.

"Поговорив з новим міністром закордонних справ Ірану Арагчі про перспективи поновлення взаємодії з усіх напрямків, що становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо необхідності деескалації, припинення військової співпраці з Росією проти України та нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив Боррель.

Високий представник ЄС наголосив, що критичний діалог необхідний для розрядки регіональної напруженості.