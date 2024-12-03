Бригада "Холодний яр" представила нового командира: його попередника призначили заступником Єрмака

Про це повідомили військові у Facebook.

"Прапор бригади полковник Павло Паліса передав у надійні руки підполковника Шаміля Круткова, з яким як заступник командира бригади пліч-о-пліч пройшов славетний бойовий шлях", – йдеться у повідомленні.

У своїй промові Крутков заявив, що для нього є честю очолити одну з найпотужніших бригад ЗСУ, та подякував попередньому комбригу за його внесок у захист України.