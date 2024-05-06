Британська розвідка назвала кількість кадировців, які воюють в Україні
Станом на травень у проросійських чеченських підрозділах в Україні служать близько 9 тисяч особового складу. Також кадировці продовжують навчати російських солдатів
Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.
Зазначається, що проросійські чеченські сили воюють з Україною з 2014 року. Додаткові чеченські формування було перекинуто в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Проте, зазнавши тяжких втрат із самого початку, чеченські підрозділи в основному були віднесені до забезпечення охорони тилу і були висміяні як TikTok-війська за публікації нібито "військових успіхів" у соціальних мережах.
Після того, як у травні 2023 року російська приватна військова компанія "Вагнер" була виведена з передової, чеченські підрозділи повернулися на передову.
У британській розвідці припускають, що чеченські спецназівці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу.
Іншим ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є навчання російського персоналу. За даними керівництва Чечні, з 2022 року в Російському університеті спеціального призначення в Гудермесі (Чечня) пройшли навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців.
"Однак цілком ймовірно, що співробітники проходять навчання в університеті лише до 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самої установи", - зазначають у міноборони Британії.
- Нещодавно партизани з руху спротиву "Атеш" розсекретили місце базування кадирівців у Генічеському районі Херсонської області.
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