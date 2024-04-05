Партизани розсекретили місце базування кадирівців на Херсонщині
Партизани з руху спротиву "Атеш" спостерігають за кадирівцями в Генічеському районі Херсонської області
Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у Telegram-каналі.
Партизани виявили, що в автошколі, яка відкрилася у селі Новоолексіївка Генічеського району, розмістилися кадировці.
"У ході спостереження зафіксовано 13 осіб особового складу, а також відмічено періодичне постачання продуктів. Координати місця: 46.22730,34.64331", - пише "Атеш".
Партизани наголосили, що рекомендують російським військовим та прихильникам путінського режиму залишати територію України.
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