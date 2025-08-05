Британська розвідка оцінила втрати росіян із початку повномасштабної війни в Україні

Про це повідомила британська розвідка.

Експерти проаналізували зведення Генштабу, відповідно до яких середньодобові втрати Росії протягом липня 2025 року становили приблизно 1072 особи.

"Від березня 2025 року показники втрат Росії помірно знижувалися щомісяця, а середньодобовий показник у липні був найнижчим від квітня 2024 року. Помірне зниження щомісячних показників втрат Росії відбулося одночасно з тим, що російські атаки вздовж лінії фронту продовжувалися у високому оперативному темпі, а Росія продовжувала поступово отримувати здобутки на Донбасі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб у ранковому зведенні 5 серпня повідомив, що за минулу добу російська армія втратила 1120 військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння.