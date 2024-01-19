Британська розвідка: Росія почала експлуатацію ще одного А-50 - біля Краснодарського краю
Після того, як російська армія втратили розвідувальний літак А-50, Росія ввела в експлуатацію ще один літак А-50. Проте він вже літає біля Краснодарського краю
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 17 січня російські повітряні сили почали експлуатацію ще одного A-50 біля регіону Краснодар. Ймовірно, це свідчить про знижений ризик для літаків та спробу зберегти решту повітряних суден, попри загальну ефективність над Україною.
Попри відсутність офіційної заяви Росії щодо втрати розвідувального літака, на думку розвідки, це, ймовірно, показує мовчазне визнання РФ успішної операції ГУР.
"Якщо втрата А-50 була випадковою, то ймовірно, таке рішення не було б необхідним", - вважають у розвідці.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Повітряні сили у понеділок, 15 січня, підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22.
- Оперативне командування "Південь" заявило, що за допомогою знищеного російського літака А-50 РФ наводила потужні ракетні удари по Україні, тому його ліквідація може відтермінувати майбутні ракетні атаки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.6 Купівля 37.6Продаж 38.23
- EUR Купівля 40.94Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе