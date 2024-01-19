Британська розвідка: Росія почала експлуатацію ще одного А-50 - біля Краснодарського краю

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 17 січня російські повітряні сили почали експлуатацію ще одного A-50 біля регіону Краснодар. Ймовірно, це свідчить про знижений ризик для літаків та спробу зберегти решту повітряних суден, попри загальну ефективність над Україною.

Попри відсутність офіційної заяви Росії щодо втрати розвідувального літака, на думку розвідки, це, ймовірно, показує мовчазне визнання РФ успішної операції ГУР.

"Якщо втрата А-50 була випадковою, то ймовірно, таке рішення не було б необхідним", - вважають у розвідці.