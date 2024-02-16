Британська розвідка розкрила втрати РФ у боях за Авдіївку

Про це повідомляє офіційний твіттер Міністерства оборони Британії.

У британській розвідці нагадали, що росіяни активно намагаються окупувати Авдіївку з жовтня минулого року, хоча місто є на лінії фронту з 2014-го.

"Під час спроби захопити місто Росія втратила не менше 400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу", - пише британська розвідка.

Британці також поділились інформацією, що росіяни продовжують атаки в районі Бахмута, щоб взяти під свій контроль Часів Яр. Проте серйозних успіхів у РФ немає.