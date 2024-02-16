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Британська розвідка розкрила втрати РФ у боях за Авдіївку

16 лютого, 2024 п'ятниця
21:58
Війна з Росією Авдіївка

У британській розвідці вважають, що російський агресор у боях за Авдіївку втратив понад 400 одиниць техніки

Про це повідомляє офіційний твіттер Міністерства оборони Британії.

У британській розвідці нагадали, що росіяни активно намагаються окупувати Авдіївку з жовтня минулого року, хоча місто є на лінії фронту з 2014-го.

"Під час спроби захопити місто Росія втратила не менше 400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу", - пише британська розвідка.

Британці також поділились інформацією, що росіяни продовжують атаки в районі Бахмута, щоб взяти під свій контроль Часів Яр. Проте серйозних успіхів у РФ немає.

  • Пресофіцер Третьої штурмової бригади, яку передислокували на цей напрямок, Олександр Бородін повідомив, що ситуація в Авдіївці критична: ворог почав регулярно застосовувати фосфорні боєприпаси та КАБи. А заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов заявив, що на одній із ділянок в Авдіївці бійці перебувають у повному оточенні ворога.
  • 16 лютого командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ухвалило рішення про відведення українських військових із позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. 
  • 16 лютого у Третій штурмовій бригаді заявили, що на їхній ділянці фронту в Авдіївці - не менш як 15 тисяч особового складу армії РФ. Втім окупанти зазнають непропорційних втрат.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
Велика Британiя
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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