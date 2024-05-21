Бронетехніка від партнерів надходить до України з великими затримками, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що динаміка постачання бронетехніки від партнерів залишається дуже повільною
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Вся бронетехніка від наших партнерів постачається до України з великою затримкою. Хоча окремі країни залишаються лідерами у питанні забезпечення ЗСУ важкою бронетехнікою. Зокрема, Нідерланди сьогодні залишаться одними із головних постачальників танків Leopard для потреб ЗСУ. Вчора в Іспанії оголосили про постачання 10 танків Leopard, про які було оголошено ще наприкінці минулого року", - розповів Згурець
Аналітик зауважив, що американські БМП Bradley набагато ефективніші на полі бою, ніж танки Leopard
"В будь-якому разі динаміка з постачанням бронетехніки для потреб ЗСУ є досить повільною. Нам залишається більше сподіватись на США. Зокрема, щодо постачання Україні БМП Bradley. Саме Bradley дають більше результату, ніж Leopard на полі бою", - додав він.
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