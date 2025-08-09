Будь-які територіальні поступки України можуть призвести до серйозної політичної дестабілізації, - Портников
Так званий обмін територіями може зіграти на руку російському диктатору РФ Володимиру Путіну
Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.
"Я думаю, Путін міг запропонувати Трампу обговорити ситуацію на землі. Я хочу, щоб ми з вами пам'ятали, що Трамп просто хоче завершити російсько-українську війну. У яких кордонах, яким чином, йому абсолютно не цікаво. І гарантії безпеки йому абсолютно не є цікавими. Йому потрібно і це реально, щоб завершилося вбивство людей. Він про це говорив неодноразово", - зазначив він.
Портников додав, що головна ідея Трампа - це не відновлення міжнародного права.
"Трампу, який називає Канаду штатом Сполучених Штатів і зазіхає на Гренландію, плювати на міжнародне право з даху Білого дому. Трампу абсолютно не цікаво, що буде з гідністю України. Він взагалі не вважає такі країни, як Україна, країнами з якоюсь гідністю. Він вважає, що гідність мають такі країни, як Сполучені Штати. Можливо, Російська Федерація, можливо, Китай. Це великі держави, які можуть знищити людство і вони мають захищати свою гідність, а всі інші мають погоджуватися з їхнім поглядом на майбутнє. Так, Росія порушила певні правила, з нею потрібно домовитися, але чому він має домовлятися так, щоб в українців якась гідність залишалася, коли у них немає вибору між гідністю і не гідністю, а є вибір між життям і смертю. І він їм просто дарує з барського плеча життя", - сказав журналіст.
На його думку, альтернативою буде не збереження гідності, а зникнення українського народу з демографічної мапи світу та його держави з політичної.
"От погляд Трампа. Значить, в принципі, Трамп міг зацікавитися ідеєю Путіна, що внаслідок обговорення якихось реалій на землі буде ситуація пов'язана з певними якимись територіальними рішеннями. Але знову таки, як це буде виглядати, ми не знаємо. Ми, в принципі, можемо уявити собі російські пропозиції по європейським і українським контрпропозиціям. Тобто українці і європейці пропонують, щоб Трамп наполягав, що має бути обов'язково припинений вогонь перед будь-якими перемовинами. і що обмін територіями може відбуватися лише на взаємній основі", - додав Портников.
Він пояснив, що це може бути так - Україна виводить свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших.
"І будь-які територіальні поступки з боку України мають бути підкріплені гарантіями безпеки, скажімо, продовженням курсу на євроатлантичну інтеграцію України. Але я вважаю, що навіть такого типу рішення, якщо вони будуть ухвалені з Трампом, вони можуть діяти на руку Путіну. Чому? Будь-які територіальні поступки з боку України, коли наші війська будуть виходити з певних регіонів нашої країни, можуть призвести до серйозної політичної дестабілізації в країні", - сказав журналіст.
Портников додав, що тим більше більшість населення, вони дивляться марафон, де їм роками пояснюють, що все в принципі нормально.
"Просто треба це перетерпіти, а далі ми переможемо. І тут раптом на екрані телебачення з'являється Зеленський і говорить, що він домовився з Трампом і Путіним про територіальні поступки, про те, що, скажімо, там українські війська залишають такі і такі території. Ви собі уявляєте таке?", - підсумував він.
- 8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України. Журналісти писали, що згідно з умовами, які висуває Путін, Україна має передати Росії весь східний Донбас і Крим, відвівши війська з Луганської та Донецької областей. За це Росія обіцяє припинити наступ на Херсонщині та Запоріжжі.
- Згодом німецьке видання Bild написало, що Путін і далі хоче захопити всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
