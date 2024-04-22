Буданов: Україну чекає важка ситуація найближчим часом, але Армагеддону не відбудеться
Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що найближчим часом на Україну чекають важкі, але не катастрофічні часи. Йдеться не лише про фронт, а й про внутрішню-політичну ситуацію країни
Про це він сказав в інтерв'ю BBC.
"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддону не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - наголосив очільник ГУР.
Він підкреслив, що мова йде про комплексний підхід - і фронт, і внутрішню-політичну ситуацію в країни, адже росіяни проводять комплексну операцію.
"Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня... Мова про все", - спрогнозував Буданов.
- Тим часом Буданов також запевнив, що станом на зараз загрози повторного наступу російських військ на українську столицю не спостерігається.
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