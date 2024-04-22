Буданов: Україну чекає важка ситуація найближчим часом, але Армагеддону не відбудеться

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддону не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - наголосив очільник ГУР.

Він підкреслив, що мова йде про комплексний підхід - і фронт, і внутрішню-політичну ситуацію в країни, адже росіяни проводять комплексну операцію.

"Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня... Мова про все", - спрогнозував Буданов.