Загрози повторного наступу росіян на Київ зараз абсолютно немає, - Буданов
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що станом на зараз загрози повторного наступу російських військ на українську столицю не спостерігається
Про це він сказав в інтерв'ю BBC.
За словами Буданова, наразі ситуація з підготовкою росіян до імовірного другого наступу на Київ не змінилася.
"Станом на зараз (загрози, - ред.) - абсолютно немає", - зауважив він.
Журналістка нагадала очільнику ГУР слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав, що приїжджав напередодні вторгнення Росії в Київ і передавав інформацію про плани росіян, зокрема щодо висадки десанту в Гостомелі. За його словами, Зеленський вважав цю інформацію бездоказовою і не вірив у це.
Буданов зазначив, що українська розвідка мала цю інформацію, але коментувати слова Бернса відмовився.
"Я дуже поважаю пана Бернса. Особисто його знаю і пишаюсь цим знайомством. І я думаю, що це не було б коректно публічно коментувати його вислови. Так само, я думаю, що він не погодився б зробити те саме, якби ви його запитали про мене. Він свою позицію висловив. Ви можете її сприймати чи не сприймати. Це ваша особиста справа", - сказав Буданов.
- Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що до 9 травня 2024 року російська армія планує захопити Часів Яр Донецької області. Уже в черні РФ хоче розпочати наступ.
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