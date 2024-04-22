Загрози повторного наступу росіян на Київ зараз абсолютно немає, - Буданов

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

За словами Буданова, наразі ситуація з підготовкою росіян до імовірного другого наступу на Київ не змінилася.

"Станом на зараз (загрози, - ред.) - абсолютно немає", - зауважив він.

Журналістка нагадала очільнику ГУР слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав, що приїжджав напередодні вторгнення Росії в Київ і передавав інформацію про плани росіян, зокрема щодо висадки десанту в Гостомелі. За його словами, Зеленський вважав цю інформацію бездоказовою і не вірив у це.

Буданов зазначив, що українська розвідка мала цю інформацію, але коментувати слова Бернса відмовився.

"Я дуже поважаю пана Бернса. Особисто його знаю і пишаюсь цим знайомством. І я думаю, що це не було б коректно публічно коментувати його вислови. Так само, я думаю, що він не погодився б зробити те саме, якби ви його запитали про мене. Він свою позицію висловив. Ви можете її сприймати чи не сприймати. Це ваша особиста справа", - сказав Буданов.