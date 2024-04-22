Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Загрози повторного наступу росіян на Київ зараз абсолютно немає, - Буданов

Загрози повторного наступу росіян на Київ зараз абсолютно немає, - Буданов

22 квітня, 2024 понедiлок
08:53
Війна з Росією Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що станом на зараз загрози повторного наступу російських військ на українську столицю не спостерігається

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

За словами Буданова, наразі ситуація з підготовкою росіян до імовірного другого наступу на Київ не змінилася.

"Станом на зараз (загрози, - ред.) - абсолютно немає", - зауважив він.

Журналістка нагадала очільнику ГУР слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав, що приїжджав напередодні вторгнення Росії в Київ і передавав інформацію про плани росіян, зокрема щодо висадки десанту в Гостомелі. За його словами, Зеленський вважав цю інформацію бездоказовою і не вірив у це.

Буданов зазначив, що українська розвідка мала цю інформацію, але коментувати слова Бернса відмовився.

"Я дуже поважаю пана Бернса. Особисто його знаю і пишаюсь цим знайомством. І я думаю, що це не було б коректно публічно коментувати його вислови. Так само, я думаю, що він не погодився б зробити те саме, якби ви його запитали про мене. Він свою позицію висловив. Ви можете її сприймати чи не сприймати. Це ваша особиста справа", - сказав Буданов.

  • Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що до 9 травня 2024 року російська армія планує захопити Часів Яр Донецької області. Уже в черні РФ хоче розпочати наступ.
Теги:
Україна
російська армія
окупанти
ГУР
новини Києва
Кирило Буданов
Читайте також:
на фото: Майк Джонсон
20 квітня, 2024 субота
Спікер Джонсон після схвального голосування за допомогу Україні змусив конгресменів сховати українські прапорці
Ілля Євлаш
21 квітня, 2024 неділя
Повітряні сили назвали найбільш незахищені від російських атак області України
Вірменія
19 квітня, 2024 п'ятниця
Вірменія та Азербайджан почали демілітацію кордону: Єреван віддав кілька сіл. Там почались протести
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.57
    Купівля 39.57
    Продаж 40.1
  • EUR
    Купівля 42.26
    Продаж 43.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 квітня
09:19
Кирило Буданов
"Росія воює мобілізованими", - Буданов оцінив стан російської армії після двох років війни
09:15
Оновлено
шахед
Сили ППО вночі знищили 6 ворожих дронів: на Одещині є влучання у фермерське господарство
09:09
Ексклюзив
Часів Яр надійно захищений, однак спроби ворога захопити місто досить потужні, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич
08:44
Вірменія
Кордон між Вірменією та Азербайджаном: до мітингувальників у селах, які передадуть Баку, направили спецназ
08:39
росія - китай
Росія та Китай підписали новий меморандум про військову співпрацю: ISW розкрив деталі
08:21
світ Туреччина Росія тероризм ІДІЛ
У Туреччині заявили про затримання 36 підозрюваних у зв'язках з терористами ІДІЛ
08:13
Бджолярство
Учені офіційно додали до видів, які мають свідомість, комах, риб і деяких ракоподібних
08:08
OPINION
Віктор Андрусів
Чи змовилися наші партнери з Путіним?
08:04
Оновлено
Ілон Маск
"Діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів": Маск прокоментував схвалення допомоги Україні Палатою представників США. В ОП відреагували
07:48
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
За добу Сили оборони знищили 7 ворожих танків, 17 артсистем і 730 окупантів
07:38
Ісаак Герцог
Президент Ізраїлю назвав Іран "імперією зла" і закликав Європу терміново прокинутися
07:38
Гаїті
Банди на Гаїті вчинили стрілянину у середмісті столиці, їхній лідер закликав палити будинки
07:20
Володимир Зеленський
Зеленський попередив, що наступними цілями Путіна після України можуть стати країни Балтії
07:02
БпЛА "Лютий"
У РФ нібито створили систему для захисту важливих об'єктів від дронів
06:36
Філіппіни, ВМС
США та Філіппіни розпочали масштабні військові навчання на тлі напруженості з Китаєм
06:21
Київ. Паркування
У Києві відновили плату за паркування
06:10
Володимир Зеленський
"Україна не стане другим Афганістаном": Зеленський про допомогу США
05:41
США Сирія ракетний удар війна з Ізраїлем
Ракети з Іраку атакували базу США в Сирії, - Reuters
00:52
пожежа, Росія, РФ
У Підмосков’ї горіла виробнича будівля на площі 1200 кв м
00:30
F-16
Україна отримає F-16 від Данії уже влітку 2024 року, - посол
00:13
ДТП. Київ
У Києві сталася смертельна ДТП: водій BMW був напідпитку
2024, неділя
21 квітня
23:49
У Сербії знешкодили 1000-кілограмову бомбу НАТО
23:25
Маріуполь
Окупанти у Маріуполі зруйнували пам'ятний знак до 500-річчя українського козацтва
23:06
ДТП
У Німеччині автобус зі школярами потрапив у ДТП: понад 25 постраждалих
22:45
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Чому Донеччина стане основним напрямком російського наступу: пояснює військовий експерт Снєгирьов
22:42
Партія тривала 60 годин: нігерієць побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи
22:18
транспорт аеропорти Молдова світ
З аеропорту Кишинева евакуювали людей через загрозу вибуху
22:10
Ексклюзив
Книжка Сергія Руденка про Володимира Зеленського вийшла друком у Польщі
"Не схожий на будь-якого президента у світі": Руденко про книгу "Зеленський без гриму"
22:07
на фото: Майк Джонсон
"Путін продовжував би марширувати Європою": NYT розповіла, чому спікер Джонсон змінив думку щодо допомоги Україні
21:41
Роман Червінський, суд
"Не виключаємо передачі РФ": адвокати Червінського не знають, де перебуває їх підзахисний
21:19
Оновлено
Вибух
Росія ударила по околицях Харкова: є постраждалий
21:19
повістка
У столичному ТЦК пояснили, чому повістка може прийти померлій людині
21:17
Огляд
удар по аеродрому в Джанкої
Бавовна у тимчасово окупованому Севастополі, дрони ГУР у Мордовії та удар по авіабазі у Джанкої: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:12
Володимир Зеленський
Росія хоче окупувати Часів Яр до 9 травня, а влітку почати наступ, - Зеленський
20:49
Китай запускає надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління
Фізик Мічіо Каку: квантові технології здолають онкологію й зроблять інтернет "мозковим", але безсильні перед бажанням вести війни
20:45
Ексклюзив
Україна - США, конгрес
Воєнний аналітик Войджер повідомив, коли надійде перший пакет допомоги від США
20:45
Дніпропетровщина. Обстріл
РФ протягом дня 8 разів атакувала Нікопольщину: постраждала жінка
20:34
Михайло Подоляк
Подоляк назвав єдину можливу стратегію виходу з війни
20:18
ракети великої дальності ATACMS
США можуть відправити допомогу Україні до кінця наступного тижня, - сенатор Ворнер
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Коли українці були щасливими
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV