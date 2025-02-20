Буданов вважає, що припинення вогню в Україні може статися у 2025 році

Про це він заявив в інтерв'ю азербайджанському журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

На запитання, чи може бути припинення вогню в Україні у 2025 році, Буданов відповів: "Я думаю, що так. Ви знаєте. Це парадоксальна ситуація. Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні ось наскільки це можливо, водночас я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. На скільки це буде довго, наскільки це буде ефективно - це інше питання. Але те, що це станеться, я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складових, щоб це сталося".

Також Буданов висловив сумніви у тому, що введення так званих миротворчих військ може стати гарантією.

"Покажіть мені хоч одну країну в світі, де введення миротворців спрацювало... Може, десь і є, але я такого випадку не пам’ятаю", - додав він.