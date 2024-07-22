"Виклик для всього суспільства": Буданов відреагував на вбивство Фаріон
Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що екснардепку, мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вбили за українську позицію
Про це він написав у Telegram.
"Сьогодні Україна попрощалась з громадською діячкою та науковицею Іриною Фаріон. Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці - виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців", - написав Буданов.
Він зазначив, що ворог намагається використовувати будь-які інструменти, аби роз’єднати українську націю.
"Ця трагедія вкотре продемонструвала: ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю. Відтак, ми не маємо права забувати, що попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне. Це фундамент нашої свободи і кожен, хто на це зазіхає - має бути покараний", - завив очільник ГУР.
Буданов вважає, що момовзнавицю вбили за українську позицію.
"Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави", - додав Буданов.
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Що відомо про вбивство Ірини Фаріон
У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.
Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука.
Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.
Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково - Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі із заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.
21 липня Нацполіція оприлюднила фото й прикмети підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.
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