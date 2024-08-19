"Буде сценарій, схожий на Херсонщину": Defense Express про удари Сил оборони по мостах через річку Сейм у Курській області

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Завдання ударів по мостах через річку Сейм зараз може перекрити нову зону, якщо дійсно буде підтверджено Силами оборони знищення чергового третього і в цьому районі останнього мосту через Сейм. Це район населеного пункту Каріш. І хочу нагадати, що перед цим був знищений міст в районі Глушкового, в районі Званного, і от тепер третій міст, що повністю блокує район базування противника, який обмежений з чотирьох сторін і, по суті, можна говорити про таке собі певне оперативне оточення. Тому що контроль переправ через річку Сейм до нього в даному районі замикає останню можливість для противника нормально забезпечувати логістику тих військ, які ведуть оборону цього району", - розповів він.

Валерій Рябих зазначив, що у разі знищення третього мосту через Сейм, росіянам доведеться повторити свої дії на Херсонщині, коли їм довелося тікати за Дніпро.

"Цей район обмежений з двох сторін річкою Сейм, з третьої сторони - державним кордоном, де тримають варту наші прикордонники і, з четвертої сторони - це саме зі сходу з успіхами наших військ в районі Снагості і Комарівки закриває цей район. І тут виникає ситуація, коли противник вимушений буде приймати для себе нелегке рішення і поступово робити те саме, що він робив у Херсонській області, коли був вимушений відійти за Дніпро. І тут така сама ситуація для противника складається. Цей район має площу близько 700 кілометрів, який вже наші сили контролюють дистанційно", - додав експерт.