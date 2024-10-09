"Будуть оснащені так, щоб мати перевагу в повітрі над РФ", - Умєров про Mirage 2000, які Франція надасть Україні
Україна на початку 2025 року отримає від Франції винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені таким чином, аби мати перевагу в повітрі над росіянами
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в етері телемарафону.
Він розповів про свою зустріч із французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню, на якій обговорили, що Париж може надати Києву після Mirage 2000.
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"Йдемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу (над РФ, - ред.)", - сказав Умєров.
Також глава українського Міноборони додав, що також обговорював з французьким колегою "які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку".
- 8 жовтня Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.
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