"Будуть оснащені так, щоб мати перевагу в повітрі над РФ", - Умєров про Mirage 2000, які Франція надасть Україні

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в етері телемарафону.

Він розповів про свою зустріч із французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню, на якій обговорили, що Париж може надати Києву після Mirage 2000.

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"Йдемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу (над РФ, - ред.)", - сказав Умєров.

Також глава українського Міноборони додав, що також обговорював з французьким колегою "які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку".