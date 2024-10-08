На тлі повільного надходження F-16 Франція робить цікавий і важливий крок. Колонка Сергія Згурця

Про винищувачі Mirage-2000-5 для України

У Франції вкотре заявили, що передадуть Україні винищувачі Mirage-2000-5. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю виданню Sud Ouest. Він сказав, що постачання винищувачів заплановано на перший квартал наступного року, а зараз триває навчання українських пілотів і техніків.

Mirage 2000-5 є легким винищувачем з одним двигуном. Цей літак не є новим, хоча й належить до покоління 4+. Зараз проходять модернізації цього винищувача в місті Казо щодо застосування озброєння класу "повітря-земля". Також ці літаки отримують посилені комплекси радіоелектронної боротьби, бо у Франції Mirage використовувалися лише як винищувачі й не передбачали використання боєприпасів "повітря-земля". Сподіваємося, що тепер вони отримають можливість використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow та SCALP, тому що F-16 для цих ракет не пристосовані, а кількість наших Су-24М обмежена.

Окрім того, цей літак може використовувати антирадарні французькі ракети, які теж є гарною зброєю, також далекобійні бомби французького виробництва HAMMER, з якими вже працюють наші ексрадянські літаки. Напевно, немає жодних обмежень, аби Mirage пристосували для американських високоточних боєприпасів Small Diameter Bomb або JDAM-ER.

Також Mirage зможе виконувати завдання ППО, боротися з "шахедами" та крилатими ракетами. Але тут є один нюанс, що це літак дійсно має авіаційні ракети, але дуже дорогі. Таке враження, що це буде не зовсім раціонально, збивати "шахеди" дорогими французькими ракетами. Але можна говорити про те, що це цікавий і важливий крок.

Кількість Mirage поки що не оголошена. Знаємо, Франція пообіцяла передавати Україні все озброєння, яке знімається зі складу французької армії. Зараз у Франції 27 одномісних винищувачів Mirage-2000-5 і 7 тренувальних двомісних Mirage 2000B.

Тобто певну кількість цих машин Україна отримає. І це розширить авіаційний парк з усіма проблемами збільшення навантаження на логістику, техніків та пілотів. Але це, ймовірно, нагальна потреба для посилення нашого повітряного потенціалу на тлі повільного надходження F-16.

Аналіз фортифікацій російської та української армій

Далі поговоримо про ще одну французьку компоненту, але вже в експертному контексті. Французький аналітик Клеман Молен, який достатньо відомий своїми аналізами супутникових знімків і фортифікацій як російської, так і української армій, робить цікаві висновки. Ця інформація начебто є чутливою, але розуміємо, що доступ до цих супутникових знімків дозволяє робити висновки не тільки українським і закордонним експертам, але й нашому ворогу. Тобто ця інформація є чутливою, але відкритою.

Клеман Молен говорить про те, що тривалий час російська армія дійсно окопувалася краще, ніж українська. Але після січня 2024 року, коли побачили, що Авдіївка впала, а далі не було лінії оборони у Степовому, то з цього періоду українська армія почала по-іншому ставитися до фортифікацій. Молен показує, які лінії оборони є навколо Покровська. За певний проміжок часу Росія подолала першу і другу лінії, а зараз понад місяць тримається третя лінія оборони. Навколо Покровська побудовані додаткові фортифікації, які в цілому дійсно можуть стримати просування противника.

Але питання фортифікації – не лише окопи, дзоти, лінії зв'язку, але й особовий склад, який має взаємодіяти з іншими підрозділами. Розуміємо, що ворог намагається знищувати наші фортифікації за допомогою КАБів, але оборонні споруди треба мати, бо це краще, ніж нічого.

Клеман Молен фіксує, що вперше почали будуватися фортифікації на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Це не питання про те, що українська армія збирається відступати, а в тому, що висновки зроблені й здійснюються фортифікації на багатьох напрямках, аби враховувати будь-який сценарій розвитку бойових дій. Це в цілому позитивний сигнал.

Також французький експерт робить висновки, що треба збільшувати кількість інженерних бригад, які спроможні швидко робити фортифікацію. Це, до речі, ті висновки, які наші експерти подавали Верховному Головнокомандувачу про необхідність посилення цієї компоненти. Можливо, це в перспективі буде враховано, або вже враховано з огляду на те, що на багатьох ділянках наші фортифікації зводяться достатньо швидко.

Безпілотні системи на фронті

А далі будемо говорити про те, що відбувається в повітрі, тому що зараз ми говоримо про фортифікації, але фортифікація – це компонента, яка була характерна і для Першої світової війни, і для Другої світової, і зараз вона так само позначається на лінії фронту. Фортифікації забезпечують захист особового складу, але треба рухатися до технологічних рішень, які дозволять нам забезпечити не кількісну перевагу над противником, це просто неможливо, а саме якісну, шляхом використання нових технологій і підходів.

Тут ми знову згадаємо про безпілотні системи, які активно використовуються з обох сторін. Кожен тиждень, день призводить до певних змін в тактиці використання дронів і розвідувальних систем української та російської армій. Ми знаємо про широкий перелік того, що є FPV-дрони, які керуються по оптоволокну. Це вже використовує і російська армія, і українські підрозділи. Зараз змінюються діапазони, на яких працюють FPV-дрони. Триває боротьба за придушення дронів засобами РЕБ, де обидві сторони намагаються шукати способи впливу, аби мінімізувати ефект від FPV-дронів. Створюються нові зразки ударних дронів, які дозволяють виконувати місії на полі

Валерій Боровик, голова правління Альянсу "Нова енергія України", командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел", засновник компанії з виробництва дронів "Перший контакт", зазначив, що головне завдання, щоб наші дрони долітали та уражали ворожі цілі. Однак це не так просто, бо противник відстежує, як і ми, на яких частотах йде робота, відповідно, може бути застосована протидія. Тому це постійний виклик. А серед змін на сьогодні є те, що кожен рід військ зараз планує свої операції, зважаючи, чи ударить по них дрон, чи ні. Нині вся війна обертається навколо дронів, ракет, артилерії й так далі. Дрони внесли дуже значні корегування у тактику та стратегію ведення бойових дій.

Засновник компанії "Перший контакт" зазначив, що дрон "Відсіч" при поганому зв'язку, який придушений противником, літає понад 30 км, а за комфортних умов може долетіти й до 60 км. Відбуваються експерименти щодо різних типів зв'язку та управління дронів, дивлячись, на якій ділянці дрон застосовується. Зараз компанія працює вже над довшою історією, якщо вдасться на 2000 км, але поки не будемо прогнозувати. Коли зробимо, тоді покажемо. Ціль – зайти за 2000 км з хорошим навантаженням. Також йде робота по надводному дрону, який несе дрони, тобто так званий дроно-матка. Крім того, працюють фахівці й над підводним дроном, який йде не тільки в один бік, а з поверненням. Тобто "Перший контакт" розвивається у різних напрямках.

Боровик додав, що не так багато пілотів, які можуть керувати дронами літакового типу. Цьому треба навчатися. Бо зараз всі кинулися до FPV-дронів, однак відсоток ураження FPV становить 10-30% через роботу РЕБ. А коли на дронах стоять антиРЕБівські засоби, як наша компанія ставить, то він відразу за ціною зростає. І зараз вже виготовлено 500 дронів "Відсіч", декілька військових частин хочуть їх взяти. Компанія працює з цими підрозділами не тільки по замовленнях, а й готує пілотів.

Голова правління Альянсу "Нова енергія України" зауважив, що має бути зв'язок виробників з передовою, щоб удосконалювати військові технології та озброєння. У такому зв'язку є дуже велика необхідність. Близько 60-70% озброєння, яке постачається в Україну, інколи не придатне для цієї війни. Тому потрібно створити дослідно-бойовий підрозділ, який би після застосування західного озброєння повертався назад та працював з їхніми інженерами над удосконаленням. Це дуже важливо і потрібно впроваджувати, інакше у нас буде розрив між західним виробництвом, постачанням, застосуванням та зворотним зв'язком з виробником. У росіян такого нема, бо іранці приїжджають майже на передову і їм допомагають. А до нас західних інженерів ніколи не пустять ні страхові компанії, ні самі їхні виробництва. Проте у нас є досвід та фахівці, які готові цим займатися.