Через агресію РФ загинули 543 дитини, 1296 отримали поранення

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що загинули щонайменше 543 дитини та понад 1296 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій - 529,

Харківській - 346,

Херсонській - 150,

Дніпропетровській - 131,

Київській - 130,

Запорізькій - 108,

Миколаївській - 103.

15 квітня внаслідок обстрілу міста Токмак Запорізької області загинув 9-річний хлопчик. Того ж дня через обстріл військами РФ селища Кізомис Херсонського району Херсонської області постраждала 16-річна дівчина.

Крім цього, 17 квітня внаслідок обстрілу ворогом міста Чернігів постраждали четверо дітей віком від 13 до 17 років.