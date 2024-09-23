Через безпекову ситуацію у Сумах евакуюють вихованців будинку дитини
Рада оборони Сумської області прийняла рішення о евакуації вихованців Сумського будинку дитини через безпекову ситуацію в регіоні
Про це повідомляє Сумська ОВА.
За словами заступниці начальника ОВА Олени Бойко, нині в установі перебувають 20 дітей, серед яких є вихованці до одного року.
Крім цього, в установі 3 дітей потребують постійної медичної допомоги.
"Враховуючи безпекову ситуацію, яка склалася останнім часом у Сумській області, було прийнято рішення перевести малечу у безпечні регіони. Наразі обласною військовою адміністрацією спільно з колегами з інших областей знайдені такі місця", - йдеться у повідомленні.
- 19 вересня російська окупаційна армія обстріляла Суми керованими авіабомбами, одна з них влучила в Сумський геріатричний пансіонат. Рятувальники завершили роботи на місці атаки, в результаті якої загинула 70-літня жінка, ще 14 поранені.
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