Через безпекову ситуацію у Сумах евакуюють вихованців будинку дитини

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За словами заступниці начальника ОВА Олени Бойко, нині в установі перебувають 20 дітей, серед яких є вихованці до одного року.

Крім цього, в установі 3 дітей потребують постійної медичної допомоги.

"Враховуючи безпекову ситуацію, яка склалася останнім часом у Сумській області, було прийнято рішення перевести малечу у безпечні регіони. Наразі обласною військовою адміністрацією спільно з колегами з інших областей знайдені такі місця", - йдеться у повідомленні.