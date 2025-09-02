Через DOT-Chain Defence за перший місяць на фронт передали 5,6 тис. дронів на суму 216 млн грн
За перший місяць роботи через платформу DOT-Chain Defence 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках отримали 5,6 тис. БПЛА
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму замовляти різні типи БпЛА. Наразі до проєкту залучені 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках.
"Військові відзначають зручність і швидкість маркетплейсу, де вони здатні обирати дрони самостійно й отримувати їх не за місяці, а за лічені дні", - зазначив Шмигаль.
Як підкреслив міністр оборони, з моменту першого замовлення 31 липня система продемонструвала низку переваги. Однією з основних є швидкість, адже цикл забезпечення скоротився більш ніж у 5 разів.
Читайте також: "Будуть РЕБи, БПЛА, роботизовані комплекси": речник Міноборони Лазуткін про маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
"Середній термін доставки – до 2 тижнів, рекорд – 5 днів від моменту замовлення до отримання на передовій", - уточнив міністр.
До того ж військові самі обирають потрібні моделі. Наразі доступно 151 вид дронів. На маркетплейсі представлені 25 компаній. DOT-Chain Defence дозволив розширити номенклатуру: окрім FPV-дронів, додані важкі дрони-бомбардувальники. Найшвидша доставка таких безпілотників склала 12 днів.
"Загалом воїни замовили вже понад 11 тис. дронів на суму 397 млн грн", - наголосив Шмигаль.
У підрозділів також є можливість через DOT-Chain Defence отримувати техніку напряму від виробників за бали в межах програми "Армія Дронів Бонус".
- Перші замовлення були оформлені 31 липня. 13 серпня перша тисяча FPV-дронів, придбана через платформу DOT-Chain Defence, була доставлена військовим на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.
- Біла Церква
