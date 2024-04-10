Через обстріл РФ 9 квітня у Костянтинівці обвалився під’їзд будинку: загинули троє людей, серед них дитина
Росіяни вдень 9 квітня обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки обвалився під’їзд будинку, загинули троє людей, у тому числі дитина
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Зокрема 10 квітня з-під завалів дістали тіла жінки та дитини.
"Учора ворожа авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування. Рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н. Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н.", - розповіли рятувальники й зазначили, що аварійно-рятувальні роботи завершені.
Уранці 10 квітня тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко розповів "Радіо Свобода", що під завалами будинку шукають жінку з дитиною.
"Станом на ранок роботи тривають. Є інформація, що під завалами може перебувати жінка з дитиною. Це попередня інформація. Будемо сподіватися, що все буде добре. Завали розберуть і ми їх не знайдемо, і вони будуть живі. Це все після огляду", – сказав він журналістам.
За його словами, рятувальну операцію доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів.
Дяченко наголосив, що РФ навмисне атакує двічі, аби затягнути розбір завалів і не дати змоги врятувати людей, які, можливо, там опинилися.
За даними очільника ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок авіаудару загинув один цивільний, поранено ще двох жінок. Пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю.
- 8 квітня росіяни обстріляли Часів Яр та влучили у багатоповерхівку в Селидовому.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.87 Купівля 38.87Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе