Через обстріл РФ 9 квітня у Костянтинівці обвалився під’їзд будинку: загинули троє людей, серед них дитина

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зокрема 10 квітня з-під завалів дістали тіла жінки та дитини.

"Учора ворожа авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування. Рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н. Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н.", - розповіли рятувальники й зазначили, що аварійно-рятувальні роботи завершені.

Уранці 10 квітня тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко розповів "Радіо Свобода", що під завалами будинку шукають жінку з дитиною.

"Станом на ранок роботи тривають. Є інформація, що під завалами може перебувати жінка з дитиною. Це попередня інформація. Будемо сподіватися, що все буде добре. Завали розберуть і ми їх не знайдемо, і вони будуть живі. Це все після огляду", – сказав він журналістам.

За його словами, рятувальну операцію доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів.

Дяченко наголосив, що РФ навмисне атакує двічі, аби затягнути розбір завалів і не дати змоги врятувати людей, які, можливо, там опинилися.

За даними очільника ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок авіаудару загинув один цивільний, поранено ще двох жінок. Пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю.