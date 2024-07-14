Через російські атаки по Херсонщині виникло 25 пожеж, - ДСНС
У Херсонській області обстріли російської армії спричинили виникнення 25 пожеж в результаті влучання снарядів у будинки, господарчі споруди та гаражі
Про це повідомляє ДСНС.
"Через чергові атаки армії РФ по Херсонщині виникло 25 пожеж. Після влучання боєприпасів по житловому сектору населених пунктів області горіли будинки, господарчі споруди, багатоквартирний будинок та гаражне приміщення", - йдеться у повідомленні.
За словами рятувальників, ліквідовано 9 пожеж в екосистемах площею 9,1 гектара.
На більшості пожеж ворог здійснював повторні обстріли перешкоджаючи роботі рятувальників, але попри всі загрози пожежі ліквідовано.
- Вночі неділі, 14 липня, ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район, через що сталося займання, надзвичайники пожежу ліквідували, проте є постраждала.
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