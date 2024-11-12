Через російську агресію в Україні загинули 589 дітей, майже 1700 постраждали

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 12 листопада 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 589 дітей загинули та понад 1681 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій - 598,

Харківській - 459,

Херсонській - 187,

Дніпропетровській - 190,

Київській - 133,

Запорізькій - 154,

Миколаївській - 117.

Так, 11 листопада внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області загинули хлопчики 2 і 10 років та 2-місячна дівчинка, травмовано 11-річного хлопчика.

Крім цього, внаслідок обстрілу Запоріжжя поранено 5 дітей: хлопчики віком 4, 16 та 17 років та дівчатка - 15 і 17 років.

Того ж дня через удар по Краматорську Донецької області поранено 16-річного підлітка.