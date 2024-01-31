Через російську агресію в Україні загинули майже 10 тис. мирних жителів, – Нацполіція

Про це Інтерфакс-Україна розповів перший заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

За його словами, серед постраждалих - 18 тис. дітей, 522 загинули.

"За нашими провадженнями 14 тис. українських дітей окупанти депортували до РФ і Білорусі", - зазначив Цуцкірідзе.

При цьому він наголосив, що це лише відомі дані з територій, підконтрольних уряду України.

"Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював із землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи", - сказав перший заступник голови Національної поліції.

Підтверджені втрати майна й житла в Україні наразі становлять понад 40 млрд грн, зазначив він.

"І це я говорю тільки про ті провадження, які розслідує поліція і за якими вже є економічні підрахунки", - резюмував Цуцкірідзе.