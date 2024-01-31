Через російську агресію в Україні загинули майже 10 тис. мирних жителів, – Нацполіція
Через російську агресію в Україні, за даними правоохоронців, загинули 9700 мирних жителів України, майже 7 тис. цивільних зникли безвісти
Про це Інтерфакс-Україна розповів перший заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.
За його словами, серед постраждалих - 18 тис. дітей, 522 загинули.
"За нашими провадженнями 14 тис. українських дітей окупанти депортували до РФ і Білорусі", - зазначив Цуцкірідзе.
При цьому він наголосив, що це лише відомі дані з територій, підконтрольних уряду України.
"Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював із землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи", - сказав перший заступник голови Національної поліції.
Підтверджені втрати майна й житла в Україні наразі становлять понад 40 млрд грн, зазначив він.
"І це я говорю тільки про ті провадження, які розслідує поліція і за якими вже є економічні підрахунки", - резюмував Цуцкірідзе.
- Моніторингова місія ООН із прав людини зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних в Україні від початку хвилі російських атак 29 грудня 2023 року і станом на 3 січня.
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