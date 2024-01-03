ООН: із 29 грудня внаслідок атак РФ по Україні загинуло 90 цивільних, зокрема двоє дітей
Моніторингова місія ООН із прав людини зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних в Україні, у тому числі двох дітей, а також 421 поранених мирних жителів в 12 областях від початку хвилі російських атак 29 грудня
Про це повідомляє пресслужба місії ООН, передає "Радіо Свобода".
"Це включає обстріли і ракетні атаки, які, за повідомленнями, вбили 8 цивільних осіб, і спричинили поранення 29 в районах Донецької області, окупованих Російською Федерацією. Кожен випадок загибелі цивільних осіб буде незалежно верифікуватися ММПЛУ", – йдеться в повідомленні.
Представники місії також згадали російський удар 2 січня, зазначивши, що відвідали Солом’янський район Києва і сусіднє місто Вишневе, де поспілкувалися з мешканцями, чиї будинки були зруйновані або серйозно пошкоджені.
"Багато з них наразі знайшли прихисток у сусідній школі, яка також була пошкоджена під час обстрілу. Окрім загибелі людей та поранень, що змінили життя, мешканці описували біль від втрати своїх домівок і всього особистого майна", – розповіли в ООН.
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновано будинки. Детальніше читайте за посиланням.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому.
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