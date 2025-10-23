Через удар ворожого БПЛА у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін
Внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у місті Краматорськ, що на Донеччині, загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Філашкін розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ Олена та Євген висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення та історії наших захисників.
"Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними...Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими...Щирі співчуття рідним, близьким та колегам", - додав Вадим Філашкін.
фото: Вадим Філашкін
- 3 жовтня поблизу Дружківки Донецької області внаслідок атаки FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан.
