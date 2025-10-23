Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Через удар ворожого БПЛА у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін

Через удар ворожого БПЛА у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін

Катерина Ганжа
23 жовтня, 2025 четвер
12:15
Війна з Росією

Внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у місті Краматорськ, що на Донеччині, загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін

Зміст

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Філашкін розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ Олена та Євген висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення та історії наших захисників. 

"Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними...Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими...Щирі співчуття рідним,  близьким та колегам", - додав Вадим Філашкін. 

фото: Вадим Філашкін

  • 3 жовтня поблизу Дружківки Донецької області внаслідок атаки FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
журналісти
російська армія
Донеччина
безпілотник
