На Донеччині росіяни вбили FPV-дроном французького журналіста Лаллікана. Макрон відреагував

Про це повідомляє 4 окрема важка механізована бригада у facebook.

"Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що обидва представники ЗМІ були в засобах індивідуального захисту, і бронежилетах із позначкою "PRESS".

"Ворог вчергове цинічно порушив норми Міжнародного гуманітарного права. Цей факт ще раз підтверджує підступність та жорстокість ворожої армії", - підкреслили у бригаді.

Як повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, атака сталася вранці 3 жовтня поблизу Дружківки Донецької області.

Реакція Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив загибель журналіста від російського дрона та висловив співчуття родині.

"Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан, супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", - написав він в соцмережі Х.