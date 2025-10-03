Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
На Донеччині росіяни вбили FPV-дроном французького журналіста Лаллікана. Макрон відреагував
Оновлено

На Донеччині росіяни вбили FPV-дроном французького журналіста Лаллікана. Макрон відреагував

Марія Музиченко
3 жовтня, 2025 п'ятниця
20:23
Понад 10000 журналістів отримали акредитацію працювати в зоні бойових дій

У пʼятницю, 3 жовтня, поблизу Дружківки Донецької області внаслідок атаки FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан, фотокореспондент Kyiv Independent Григорій Іванченко зазнав поранень

Зміст

Про це повідомляє 4 окрема важка механізована бригада у facebook.

"Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що обидва представники ЗМІ були в засобах індивідуального захисту, і бронежилетах із позначкою "PRESS".

"Ворог вчергове цинічно порушив норми Міжнародного гуманітарного права. Цей факт ще раз підтверджує підступність та жорстокість ворожої армії", - підкреслили у бригаді.

Як повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, атака сталася вранці 3 жовтня поблизу Дружківки Донецької області.

Реакція Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив загибель журналіста від російського дрона та висловив співчуття родині.

"Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан, супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", - написав він в соцмережі Х.

  • 29 серпня Мінкультури оновило дані про митців, працівників сфери культури та медійників, які загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
