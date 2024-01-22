Чи можуть поліцейські роздавати повістки замість ТЦК: Вигівський прояснив ситуацію
Поліцейські допомагають співробітникам ТЦК проводити заходи з мобілізації, але не можуть роздавати повістки замість них. Такої норми в законодавстві немає
Про це голова Нацполіції Іван Вигівський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, нині в суспільстві лунають різні заяви й пропозиції стосовно мобілізації, зокрема про те, що поліцію необхідно мобілізувати та зобов’язати роздавати повістки без залучення ТЦК. Вигівський заявив, що не підтримує таку ідею.
"Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцеперебування ухилянтів, та згідно з повноваженнями й за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб. Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі й непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом", - сказав голова Нацполіції.
Він наголосив, що в разі запровадження такої норми, коли поліцейські будуть зобов'язані роздавати повістки, у Нацполіції просто забракне людей.
- Президент Володимир Зеленський 9 листопада 2023 року підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
- Наприкінці грудня Вигівський, коментуючи можливість мобілізації правоохоронців, сказав, що вони вже й так максимально залучені до Сил оборони й дбають про "внутрішній фронт".
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