Чим довше тривають обговорення, тим менше шансів на ухвалення допомоги від США для України, - екснардепка Гопко

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Чим довше тривають обговорення, тим менше шансів на ухвалення пакета допомоги для України. Україні потрібно було вже давно мати план "Б" щодо пошуку зброї в третіх країнах і фінансування. Треба розуміти, де взяти кошти, якщо в оптимістичному варіанті, з затримкою, але все ж таки Конгрес США проголосує. А, якщо США не проголосують? На це питання має дати відповідь український уряд, Міністерство фінансів, президент України", - наголосила Гопко.

За її словами, потрібно відверто говорити з українським суспільством про проблеми, які вже є достатньо очевидними.

"Ми чітко розуміємо, що буде, якщо американської допомоги не буде в цьому році. Наразі невідомо, які будуть результати виборів у США. Є питання, яка наша стратегія на цей період? При різних сценаріях, включно з найгіршим. Президент має запрошувати людей, які мають авторитет, які можуть комунікувати з іншими державами. Чи зможе Європа, нарешті, прокинутися, і допомагати Україні? Залишається питання, чи зможе Європа перекрити те, чого не буде від США. Таке відчуття, що ми перебуваємо на роздоріжжі", - зауважила Гопко.