Чим довше тривають обговорення, тим менше шансів на ухвалення допомоги від США для України, - екснардепка Гопко
Екснардепка України, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС" Ганна Гопко вважає, що Україні потрібно було вже давно мати план "Б" щодо пошуку зброї в третіх країнах
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Чим довше тривають обговорення, тим менше шансів на ухвалення пакета допомоги для України. Україні потрібно було вже давно мати план "Б" щодо пошуку зброї в третіх країнах і фінансування. Треба розуміти, де взяти кошти, якщо в оптимістичному варіанті, з затримкою, але все ж таки Конгрес США проголосує. А, якщо США не проголосують? На це питання має дати відповідь український уряд, Міністерство фінансів, президент України", - наголосила Гопко.
За її словами, потрібно відверто говорити з українським суспільством про проблеми, які вже є достатньо очевидними.
"Ми чітко розуміємо, що буде, якщо американської допомоги не буде в цьому році. Наразі невідомо, які будуть результати виборів у США. Є питання, яка наша стратегія на цей період? При різних сценаріях, включно з найгіршим. Президент має запрошувати людей, які мають авторитет, які можуть комунікувати з іншими державами. Чи зможе Європа, нарешті, прокинутися, і допомагати Україні? Залишається питання, чи зможе Європа перекрити те, чого не буде від США. Таке відчуття, що ми перебуваємо на роздоріжжі", - зауважила Гопко.
- 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.
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