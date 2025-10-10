Чим Путін може відповісти на постачання Tomahawk Україні: у Defense Express спрогнозували можливу реакцію Кремля

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

"Щодо погроз з боку Путіна, останній аргумент був "Орешник", по якому Кремль провів інформаційну операцію - розміщення нібито у Білорусі. Однак ніхто не бачив тих "орешників", і навіть розміщення в Білорусі не має військового значення, а суто інформаційне. Адже, наприклад, щоб бити "Орешником", ракетами середньої дальності по тій же Європі не потрібно таку зброю розміщувати на білоруській території", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, Tomahawk можуть бути надані Україні, а у Росії потім придумають, як будуть відповідати на це постачання.

"У РФ можуть відповісти на Tomahawk, так само як відреагували на вступ Фінляндії до НАТО, мовляв, що не проти, відповідно, погоджуються з цим. Так буде колись із Tomahawk, а потім і з визнанням програшу Росії у війні з Україною. Росіяни самі пізніше придумають вже іншу риторику, а допоки їм залишається використовувати дієвий для них засіб - "вундерваффе" та інші "понти", як говорив Путін, для того, щоб вести цей діалог. Однак ми бачимо, що зараз у світі все менше і менше зважають на те, що говорять у Кремлі та й сам Путін", - зауважив Рябих.