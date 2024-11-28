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Ексклюзив

"Чому Умєров повертається з пустими руками?": військовий експерт Селезньов про візит міністра оборони до Сеула

Ірена Моляр
28 листопада, 2024 четвер
15:11
Війна з Росією Рустем Умєров

Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017), вважає, що Південна Корея зайняла вичікувану позицію щодо політичних рішень новообраного президента США Дональда Трампа у питанні війни Росії проти України

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чому українська делегація на чолі з міністром оборони паном Умєровим повертається з Сеула з пустими руками? Бо наші сеульські друзі та партнери так само займають вичікувану позицію, бо розуміють, що до влади прийшов Трамп, який займає дещо іншу позицію щодо російсько-українського протистояння. Цілком очевидно, що наші друзі з Південної Кореї вважають, що їм варто прямувати у фарватері політичних рішень новообраного президента США", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, Сеул не поспішає створювати певні прецеденти щодо передачі певного озброєння, військової техніки чи боєприпасів для потреб українського війська, при чому не для передачі, а для продажу.

"Але з усім тим, ми не отримуємо нічого від Південної Кореї, яка посідає восьму сходинку серед країн-експортерів зброї. Так само є певні зволікання щодо поставок систем ППО від тих країн, які обіцяли їх нам дати. Чому не поспішають західні партнери передавати нам озброєння та військову техніку? Відповідь очевидна – вони в першу чергу опікуються власними національними безпековими інтересами, а всі наявні у них ресурси намагаються розмістити на власних територіях", - пояснив Владислав Селезньов.

  • 27 листопада міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Південну Корею, де розповів про участь військових КНДР у бойових діях на боці РФ.
  • 28 листопада південнокорейський телеканал SBS повідомив, що уряд Південної Кореї заявив, що експортувати зброю в Україну складно, оскільки це може призвести до порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують експорт до зон бойових дій.
Теги:
Новини
Україна
Південна Корея
Дональд Трамп
США
зброя для України
Рустем Умєров
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