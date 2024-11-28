"Чому Умєров повертається з пустими руками?": військовий експерт Селезньов про візит міністра оборони до Сеула

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чому українська делегація на чолі з міністром оборони паном Умєровим повертається з Сеула з пустими руками? Бо наші сеульські друзі та партнери так само займають вичікувану позицію, бо розуміють, що до влади прийшов Трамп, який займає дещо іншу позицію щодо російсько-українського протистояння. Цілком очевидно, що наші друзі з Південної Кореї вважають, що їм варто прямувати у фарватері політичних рішень новообраного президента США", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, Сеул не поспішає створювати певні прецеденти щодо передачі певного озброєння, військової техніки чи боєприпасів для потреб українського війська, при чому не для передачі, а для продажу.

"Але з усім тим, ми не отримуємо нічого від Південної Кореї, яка посідає восьму сходинку серед країн-експортерів зброї. Так само є певні зволікання щодо поставок систем ППО від тих країн, які обіцяли їх нам дати. Чому не поспішають західні партнери передавати нам озброєння та військову техніку? Відповідь очевидна – вони в першу чергу опікуються власними національними безпековими інтересами, а всі наявні у них ресурси намагаються розмістити на власних територіях", - пояснив Владислав Селезньов.