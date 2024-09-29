"Чорні трансплантологи вирізають органи у поранених і загиблих військових ЗСУ": РФ поширила черговий фейк
Російські пропагандисти поширюють нову фейкову інформацію про те, що чорні трансплантологи нібито вирізають органи у поранених і загиблих військових ЗСУ
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Вилучені в українських бійців органи чорні трансплантологи відправляють на Захід, а їхні тіла спалюють у мобільних крематоріях, привезених з-за кордону", - пишуть російські ЗМІ.
Зазначається, що російські пропагандисти використовують відповідні заяви про "чорних трансплантологів" для деморалізації українців від початку збройної агресії у 2014 році. За даними Центру, у 2022 році вони активізували цю операцію, зняли низку постановочних відео низької якості.
Так, ворог намагається підірвати довіру суспільства до уряду, армії, дискредитація України в очах світової спільноти, зірвати реформування української медицини, перешкодити мобілізації та евакуації з прифронтових територій.
- Російська пропаганда вигадала фейк, буцімто західні спецслужби погодили кандидатуру Кирила Буданова на пост президента України.
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