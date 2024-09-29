"Чорні трансплантологи вирізають органи у поранених і загиблих військових ЗСУ": РФ поширила черговий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Вилучені в українських бійців органи чорні трансплантологи відправляють на Захід, а їхні тіла спалюють у мобільних крематоріях, привезених з-за кордону", - пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що російські пропагандисти використовують відповідні заяви про "чорних трансплантологів" для деморалізації українців від початку збройної агресії у 2014 році. За даними Центру, у 2022 році вони активізували цю операцію, зняли низку постановочних відео низької якості.

Так, ворог намагається підірвати довіру суспільства до уряду, армії, дискредитація України в очах світової спільноти, зірвати реформування української медицини, перешкодити мобілізації та евакуації з прифронтових територій.