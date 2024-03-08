Данілов заявив, що "літакопад" та потоплення кораблів РФ у Чорному морі продовжиться
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна продовжить топити російські кораблі у Чорному морі. Також продовжиться "літакопад"
Про це Данілов розповів в етері Українського радіо.
За словами секретаря РНБО, Україна продовжуватиме знищувати російські військові кораблі у Чорному морі.
"Завдання доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були", - сказав він
Крім того, Данілов зазначив, що для РФ також готують "сюрпризи", які "будуть приємними для нашої спільноти і дуже неприємними - для російського фюрера, який поки що ще сидить в Москві".
Коментуючи активне збиття російських літаків, секретар РНБО, наголосив, що це стало можливим завдяки тому, що партнери посилили українські спроможності.
"Ми не можемо про певні речі розповідати з урахуванням домовленості з нашими партнерами, але, повірте, літаки й надалі падатимуть і не з меншою інтенсивністю. Вони всі обовʼязково будуть "посаджені" в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо. Ми точно закопаємо всіх рашистів, які вдерлися до нас, і все, що насунулося, буде або в нашій землі, або на металобрухті", - додав він.
- Останніми днями різко збільшилася кількість збитих ЗСУ російських літаків. Експерти пояснюють це як тим, що ворожі борти змушені ближче підлітати до лінії фронту, так і тим, що росіяни у небі ще більше "осліпли" після останнього знищення літака далекого радіолокаційного стеження А-50У у п'ятницю, 23 лютого.
- 5 березня, українські військові за допомогою морських дронів знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу є загиблі та поранені.
- У Головному управлінні розвідки згодом повідомили, що внаслідок ураження корабля "Сергій Котов" постраждали щонайменше 27 окупантів.
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