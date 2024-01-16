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Defense Express: глобальна подія зі знищення літаків РФ виходить за рамки війни в Україні

16 січня, 2024 вiвторок
18:06
Війна з Росією Літак а-50 (РФ)

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що знання українських зенітників щодо збиття російського літака А-50 цінні для американців і китайців

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Як би дивно це не звучало, але росіяни, які декларують протистояння з НАТО, намагаються копіювати доктрину НАТО у використанні авіації. Коли тактична авіація, для завдання ударів по наземних цілях, не підіймається в повітря без супроводу літаків радіолокаційного дозору. І тут ще випливає другий глобальний момент, який виходить за рамки нашого театру бойових дій, і навіть нашої війни. Знання про те, як можна було збити літак, який літав понад півтори сотні кілометрів від лінії боєзіткнення, зараз можуть бути дуже цінні й для американських партнерів, і для китайців", - пояснив Киричевський.

Військовий експерт також додав, що Америка й Китай активно готуються до великої війни у Тихому океані, і подібні літаки будуть необхідні.

"Китай має кілька схожих літаків на російський А-50. Обидві сторони намагатимуться вибивати саме такі літаки. Раніше вважалось, що літаки радіолокаційного дозору, в усіх арміях, не є вразливі. Тому, що вони літають далеко від лінії боєзіткнення. Наразі виявилось, що є інструменти, як лінію боєзіткнення наблизити до таких специфічних літаків. Знання, які з'явилися у наших зенітників, принесуть нам бонуси", - наголосив Киричевський.

  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Повітряні сили у понеділок, 15 січня, підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22. 
  • Оперативне командування "Південь" заявило, що за допомогою знищеного російського літака А-50 РФ наводила потужні ракетні удари по Україні, тому його ліквідація може відтермінувати майбутні ракетні атаки.
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