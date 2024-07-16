Defense Express: Україна, ймовірно, отримає до 20 винищувачів Mirage-2000 від Франції

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Інформація про те, що Україна 100% отримає від Франції винищувачі Mirage-2000-5, зʼявилася саме від президента країни. До того ж наголошується на термінах у пів року. Втім, важливо наголосити, що у французькій пресі інформація про те, що українські пілоти нібито навчаються на винищувачах Mirage-2000, зʼявилась ще в березні 2023 року. Потім ця інформація була спростована командуванням Повітряних сил. На офіційному рівні в Сенаті Франції можливість передачі цих літаків Україні обговорювалася взимку 2022-2023 років", - розповів Катков.

За словами експерта, Україна може отримати від Франції до 20 винищувачів Mirage-2000-5.

"Нещодавно вийшло інтервʼю з послом Франції в Україні, який заявив, що питання навчання та підготовки пілотів на Mirage-2000 займає місяці. Поки що невідомо, який це термін, бо і пів року можна рахувати як кілька місяців. Щодо кількості винищувачів Mirage-2000-5, які Франція може передати Україні, то ця інформація тримається в таємниці. Втім, можна констатувати, що мова йде про 20 одиниць. Саме така кількість цих літаків перебуває на озброєнні Франції й все одно знімається з озброєння. Про це і наголошував міністр оборони Франції. Він наголосив, що вся техніка, яка знімається з озброєння, передається до України", - додав він.