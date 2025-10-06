Дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога, - офіцер Іллєнко

Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.

"Єдина альтернатива перемозі - це поразка. Але дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога. Хтось, напевно, думає, що перемога - це парад у Владивостоці. Можливо, колись і до цього дійде, але наразі наше завдання - зберегти українську націю, українську державу, не допустити геноциду української нації. Якщо нам це вдасться на цьому етапі, а я впевнений, що вдасться, то це вже перемога", - пояснив Іллєнко.

За словами офіцера, звичайно, в перспективі стратегічна перемога - це знищення московської імперії. Бо поки існує московська імперія, Україна під загрозою.

"Але сам факт збереження української держави й української нації - це вже перемога, це тактична перемога. А стратегічна перемога - це повна ліквідація московського імперіалізму", - наголосив Іллєнко.