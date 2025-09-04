Держави Коаліції охочих готові постачати Україні далекобійні ракети, - Стармер
Країни-учасниці Коаліції охочих готові до поставок Україні далекобійних ракет для посилення Києва
Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який взяв участь у засіданні коаліції онлайн 4 вересня.
"Прем'єр-міністр також привітав заяви Коаліції охочих партнерів про постачання далекобійних ракет в Україну для подальшого посилення поставок країни", – пише британський уряд.
Також Стармер наголосив, що Коаліція охочих має "непорушну обіцянку" Україні за сприяння президента США Дональда Трампа. За його словами, тепер "потрібно піти ще далі, аби чинити тиск на Путіна, щоб забезпечити припинення бойових дій".
- У четвер, 4 вересня, у Парижі відбулася зустріч Коаліції охочих. До Єлисейського палацу прибув президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Згодом він провів зустріч із спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.52
- Актуальне
- Важливе