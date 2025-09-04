Держави Коаліції охочих готові постачати Україні далекобійні ракети, - Стармер

Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який взяв участь у засіданні коаліції онлайн 4 вересня.

"Прем'єр-міністр також привітав заяви Коаліції охочих партнерів про постачання далекобійних ракет в Україну для подальшого посилення поставок країни", – пише британський уряд.

Також Стармер наголосив, що Коаліція охочих має "непорушну обіцянку" Україні за сприяння президента США Дональда Трампа. За його словами, тепер "потрібно піти ще далі, аби чинити тиск на Путіна, щоб забезпечити припинення бойових дій".