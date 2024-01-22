Держспецтрансслужба розмінувала понад 1400 гектарів території за тиждень

Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

Фахівці Держспецтрансслужби вилучили та знешкодили 1139 вибухонебезпечних предметів на території Харківської області, на території Херсонської - 143, на території Миколаївської - 92.

У Херсонській області за тиждень розмінували (перевірили) територію площею 1394,36 га, у Миколаївській – 12,46, у Харківській – 21,47.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підрозділи Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 99 671 вибухонебезпечних предмета. Розміновано (перевірено) територію площею 53944,40 гектарів.