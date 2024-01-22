Держспецтрансслужба розмінувала понад 1400 гектарів території за тиждень
Підрозділи Державної спецслужби транспорту Міноборони з 15 по 21 січня розмінували територію площею 1428,29 гектара, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечні предмети у трьох областях
Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.
Фахівці Держспецтрансслужби вилучили та знешкодили 1139 вибухонебезпечних предметів на території Харківської області, на території Херсонської - 143, на території Миколаївської - 92.
У Херсонській області за тиждень розмінували (перевірили) територію площею 1394,36 га, у Миколаївській – 12,46, у Харківській – 21,47.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підрозділи Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 99 671 вибухонебезпечних предмета. Розміновано (перевірено) територію площею 53944,40 гектарів.
- 18 січня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина, Болгарія та Румунія можуть розпочати реалізацію угоди про розмінування Чорного моря влітку поточного року. Цьому передуватимуть певні формальності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.92Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе