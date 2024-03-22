"Діємо відповідно до найкращих натовських стандартів", - Стефанішина про удари по російських НПЗ

Про це пише "Укрінформ".

"Вони казали: "Ольго, ти не розумієш стандартів НАТО. У натовському розумінні "закрити небо" означає в першу чергу знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає спроможність бомбити українські міста, заводи, які виробляють ракети". Тому ми діємо відповідно до найкращих натовських стандартів", - сказала Стефанішина.

За її словами, Україна воює "тими спроможностями, ресурсами і практиками, які в неї сьогодні наявні".