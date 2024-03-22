"Діємо відповідно до найкращих натовських стандартів", - Стефанішина про удари по російських НПЗ
Віцепрем’єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна діє відповідно до стандартів НАТО, коли завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії
Про це пише "Укрінформ".
"Вони казали: "Ольго, ти не розумієш стандартів НАТО. У натовському розумінні "закрити небо" означає в першу чергу знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає спроможність бомбити українські міста, заводи, які виробляють ракети". Тому ми діємо відповідно до найкращих натовських стандартів", - сказала Стефанішина.
За її словами, Україна воює "тими спроможностями, ресурсами і практиками, які в неї сьогодні наявні".
- Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін.
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