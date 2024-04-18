Дипломат Чалий пояснив, чому позиція Китаю щодо запрошення Москви на Глобальний саміт миру є слабкою
Голова правління Українського кризового медіацентру, дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий висловлюючи сумніви щодо міцності позиції Пекіна після його заяв про залежності від присутності РФ на Глобальному саміті миру
Про це він заявив у етері Еспресо.
Щодо можливої присутності РФ на Глобальному саміті миру у Швейцарії, Чалий сказав: "На мою думку, на сьогодні, це була б пастка, якби Росію запросили й Росія була там присутня, пастка для України. Це очевидно, тому що російські умови, вони їх не змінили - це капітуляція України, підпорядкування Москві".
Експосол України у США переконаний, що для закінчення війни не потрібні перемовини з Росією.
"Я навіть вам скажу більше, не потрібно Росію мати ні за яким столом переговорів - це в ідеальній ситуації. Тобто війни закінчуються і не тільки за столом, коли формально щось підписують, це рішення, які можуть бути зроблені в рамках міжнародного права. Якщо і коли вдасться Росію зупинити, то тоді міжнародне право автоматично вертається і тоді зовсім інші умови. Російська позиція зрозуміла - вони зараз навіть і самі не хочуть цього робити, тому що вважають, що можуть ще підсилити свої позиції захопивши більшу територію України, тому Путін зараз не піде на це", - наголосив дипломат.
Чалий нагадав про заяву Китаю щодо участі в саміті, мовляв, якщо не буде Москви, то й Пекін не поїде: "Так що, позиція Китаю залежить від Москви? Я сумніваюсь, тому це слабка позиція Китаю в цій ситуації. Але враховуючи, що цей саміт у Женеві важливий, але не вирішить зараз всіх питань, можна говорити про рівень участі. Та чи інша країна може мати той, чи інший рівень участі - від найвищого рівня, як це планують США та країни - наші партнери. Можливо не Сі Цзіньпін, а хтось може взяти участь - міністр закордонних справ, можливо. У будь-якому разі Китай, який говорить, що його позиція залежить від запрошення чи не запрошення Москви, я вважаю, це слабкий Пекін, мене це дивує", - підсумував дипломат.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 8 квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня. У цій конференції мають узяти участь до сотні країн.
- Швейцарія 15-16 червня проведе на прохання України Глобальний саміт миру. Водночас повний список учасників наразі не оприлюднено.
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