Дипломат Чалий пояснив, чому позиція Китаю щодо запрошення Москви на Глобальний саміт миру є слабкою

Про це він заявив у етері Еспресо.

Щодо можливої присутності РФ на Глобальному саміті миру у Швейцарії, Чалий сказав: "На мою думку, на сьогодні, це була б пастка, якби Росію запросили й Росія була там присутня, пастка для України. Це очевидно, тому що російські умови, вони їх не змінили - це капітуляція України, підпорядкування Москві".

Експосол України у США переконаний, що для закінчення війни не потрібні перемовини з Росією.

"Я навіть вам скажу більше, не потрібно Росію мати ні за яким столом переговорів - це в ідеальній ситуації. Тобто війни закінчуються і не тільки за столом, коли формально щось підписують, це рішення, які можуть бути зроблені в рамках міжнародного права. Якщо і коли вдасться Росію зупинити, то тоді міжнародне право автоматично вертається і тоді зовсім інші умови. Російська позиція зрозуміла - вони зараз навіть і самі не хочуть цього робити, тому що вважають, що можуть ще підсилити свої позиції захопивши більшу територію України, тому Путін зараз не піде на це", - наголосив дипломат.

Чалий нагадав про заяву Китаю щодо участі в саміті, мовляв, якщо не буде Москви, то й Пекін не поїде: "Так що, позиція Китаю залежить від Москви? Я сумніваюсь, тому це слабка позиція Китаю в цій ситуації. Але враховуючи, що цей саміт у Женеві важливий, але не вирішить зараз всіх питань, можна говорити про рівень участі. Та чи інша країна може мати той, чи інший рівень участі - від найвищого рівня, як це планують США та країни - наші партнери. Можливо не Сі Цзіньпін, а хтось може взяти участь - міністр закордонних справ, можливо. У будь-якому разі Китай, який говорить, що його позиція залежить від запрошення чи не запрошення Москви, я вважаю, це слабкий Пекін, мене це дивує", - підсумував дипломат.