Дітей на ТОТ змушують писати окупантам "листи вдячності" за подарунки, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у такий спосіб окупанти намагаються "перевиховати" українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

"Насправді подарункові набори купляла окупаційна адміністрація, але виставляли це як подарунки солдатів, за що кожна дитина мала написати лист-подяку окупанту. Таким чином у дітей формували думку про приязне до них відношення окупанта", - йдеться у повідомленні.