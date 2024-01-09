Дітей на ТОТ змушують писати окупантам "листи вдячності" за подарунки, - Спротив
На тимчасово окупованій Херсонщині дітей з Олешківського будинку-інтернату змусили писати "листи вдячності" російським солдатам за подарунки, які військові РФ насправді не купували
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що у такий спосіб окупанти намагаються "перевиховати" українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
"Насправді подарункові набори купляла окупаційна адміністрація, але виставляли це як подарунки солдатів, за що кожна дитина мала написати лист-подяку окупанту. Таким чином у дітей формували думку про приязне до них відношення окупанта", - йдеться у повідомленні.
- 4 січня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України Росія намагається героїзувати своїх воєнних злочинців перед дітьми, відправляючи їх виступати в дитсадках.
- 5 січня повідомлялося, що росіяни мають намір створити у кожній школі на тимчасово окупованих територіях Луганської області пропагандистські "музеї" війни проти України.
- 5 січня з'явилася інформація, що росіяни перевіряють дитячі свята на ТОТ на наявність українських символів.
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