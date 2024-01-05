Росіяни перевіряють дитячі свята на ТОТ на наявність українських символів, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях росіяни відвідують дитячі свята, щоб перевірити наявність забороненої української та західної символіки
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Кожне свято, організоване для дітей на тимчасово окупованих територіях, відвідує представник "слідчого комітету", який стежить за "належним його проведенням".
"Співробітники "слідчого комітету" це переважно завезені з РФ "гестапівці", які відповідають за репресії мирного населення. На дитячих виставах при навчальних закладах вони перевіряють явку дітей та батьків, та програму заходу", - написали в ЦНС.
У такий спосіб ворог намагається не допустити використання "ворожих символів", а саме: українських чи західних казкових персонажів, адже, за словами центру, Кремль розуміє, що саме в дитинстві формується ідентичність людини.
- 4 січня ЦНС повідомив, на тимчасово окупованих українських територіях Росія намагається героїзувати своїх воєнних злочинців перед дітьми, відправляючи їх виступати в дитсадках.
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